مطار الملك حسين بالعقبة يستقبل اولى الرحلات الجوية من مصر

دوت الخليج : استقبل مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة اليوم الخميس، أولى الرحلات الجوية الدولية القادمة من جمهورية مصر العربية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة العقبة للمطارات، مدير مطار الملك الحسين الدولي، ناصر المجالي، ان المطار مستعد لاستقبال العديد من الرحلات الجوية الدولية مع الدول التي لها مسار ملاحي جوي من كافة دول العالم لاجواء المطار المفتوحة وبترتيبات وفق مستوى عال من حيث الاستقبال والاجراءات الصحية حسب متطلبات وزارة الصحة وهيئة الطيران المدني.

واضاف المجالي ان المطار استكمل البرنامج التشغيلي والتجهيزات المطلوبة مسبقا للبدء باستقبال الطائرات وعودة الحركة الجوية الداخلية بين عمان والعقبة في شهر حزيران الماضي، وذلك وفقاً للمتطلبات والموافقات الخاصة بهيئة الطيران المدني الأردنية الملبية لمتطلبات الوقاية من فيروس كورونا المستجد والحفاظ على الصحة العامة للمسافرين والعاملين في مرافق المطار.

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