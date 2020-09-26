كليات النيل ٢٠٢١: مصاريف جامعة النيل 2021

يرغب العديد من أبناء الثانوية العامة التعرف على جامعة النيل وتنسيق القبول في جامعة النيل ٢٠٢١. نقدم لكم اسعار مصاريف جامعة النيل 2021 وكيفية التقديم والشروط وتنسيق جامعة النيل هذا العام لجميع الكليات. وتقدم جامعة النيل منح أوائل الثانوية العامة، والتي تتيح التعليم المجاني لعدد 30 طالب من شعبة علمي علوم ورياضة والشعبة الأدبية.

جامعة النيل ما هي ؟

هي أول جامعة خاصة في مصر، تم تأسيس الجامعة منذ 14 عام، في عام 2006. وتم تحويلها إلى جامعة أهلية في عام 2011، وتقع غرب القاهرة في مدينة الشيخ زايد. تم تحويل اسم الجامعة إلى جامعة أحمد زويل للتعليم والبحث العلمي. ليتم بعد ذلك دعمها من الحكومة المصرية بإشراف وزارة الاتصالات.

مصاريف جامعة النيل 2021

في ظل حرص العديد من الطلاب على معرفة مصروفات جامعة النيل ٢٠٢١ نقدم لكم في هذا التقرير مصاريف جامعة النيل 2021 لجميع الكليات المتاحة.

مصروفات كلية إدارة الأعمال

تبلغ مصاريف كلية إدارة الأعمال في جامعة النيل للعام الدراسي 2020-2021 للحاصلين على مجموع أعلى من 90% في الثانوية العامة 42 ألف جنيه مصري، وذلك بعد خصم قيمته 20% من إجمالي مصروفات كلية إدارة الأعمال 2021 جامعة النيل.

وللطلاب والطالبات الحاصلين على مجموع يتراوح بين 90% إلى 80% في الثانوية العامة، يبلغ إجمالي المصروفات 46.5 ألف جنيه مصري. وذلك بخصم 10% من إجمالي مصاريف كلية إدارة الأعمال في جامعة النيل.

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بينما تبلغ قيمة المصاريف الخاصة بكلية إدارة الأعمال في جامعة النيل للعام الدراسي 2021، للطلاب الحاصلين على نسبة مجموع أقل من 80% في الثانوية العامة، مبلغ قيمته 51.5 ألف جنيه مصري.

كلية الهندسة والتكنولوجيا ٢٠٢١ جامعة النيل

نواصل معكم مصاريف كليات النيل في عام 2021 وجاءت مصروفات كلية الهندسة والتكنولوجيا 2021 في جامعة النيل كالتالي:

للطلاب الحاصلين على أعلى من 95% في الثانوية العامة، تبلغ المصروفات 54 ألف جنيه مصري، بخصم يبلغ 20%.

وللطلبة الحاصلين على أقل من 95% إلى 90% في الثانوية العامة، تبلغ المصروفات 61.5 ألف جنيه مصري، بخصم 10%.

وللحاصلين على أقل من 90% في الثانوية العامة، تبلغ قيمة المصروفات للعام 2021، مبلغ 69.5 ألف جنيه مصري.

نستكمل معكم مصاريف كليات جامعة النيل 2021 وفيما يلي نعرض عليكم مصروفات كلية الحاسبات والمعلومات ٢٠٢١ في جامعة النيل المصرية.

كلية الحاسبات والمعلومات

جاءت مصاريف كليات النيل للعام الدراسي ٢٠٢١ لكليات الحاسبات وفقا للأسعار التالية:

تبلغ مصروفات جامعة النيل لكلية حاسبات ومعلومات للطلاب الحاصلين على أعلى من 90%، مبلغ قيمته 45 ألف جنيه مصري، بخصم 20%.

لكلية حاسبات ومعلومات للطلاب الحاصلين على أعلى من 90%، مبلغ قيمته 45 ألف جنيه مصري، بخصم 20%. بينما يبلغ مصاريف جامعة النيل لكليات الحاسبات والمعلومات للحاصلين على أقل من 90% إلى 80% مبلغ 50.5 ألف جنيه، بخصم 10%.

لكليات الحاسبات والمعلومات للحاصلين على أقل من 90% إلى 80% مبلغ 50.5 ألف جنيه، بخصم 10%. فيما يصل مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات في جامعة النيل إلى مبلغ 56 ألف جنيه مصري للطلاب الحاصلين على أقل من 80%.

نواصل مع اسعار مصروفات كليات النيل ٢٠٢١ في هذا التقرير المفصل، وفيما يلي تنسيق القبول في جامعة النيل للعام الدراسي 2020 – 2021.