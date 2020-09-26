بعد مقاله في واشنطن بوست.. صحفي أمريكي مشهور يتعرض لحملة سخرية بعد عرضه معلومات خاطئة عن السعودية

واجه ديفيد اجناتيوس، الصحفي الأمريكي في صحيفة الواشنطن بوست، حملة انتقادات لاذعة، بعدما أخطأ في وصف بعض الجوانب الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وهو ما كشف جهله بهذا البلد العربي، وفق ماذكرت صحف أمريكية.
وفي مقالٍ له نشر أمس الجمعة، علق اجناتيوس في صحيفة الواشنطن بوست، على التغييرات التي شهدتها الحياة في المملكة.
وقال اجناتيوس، ما نصه: "أخبرني السعوديون أنهم لا يأخذون هواتفهم في التجمعات التقليدية المعروفة باسم الديوانيات".
وأثارت كلمة الـ"ديوانيات" ردود فعل ساخرة عديدة على الكاتب بعد تداول أجزاء من مقاله في مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبره كثيرون جاهلا بالحياة في السعودية، على عكس ما يزعمه، مستشهدين باستخدامه لمصطلح "الديوانيات" التي ترمز للحياة في الكويت على وجه الخصوص.
وعلق أحد المغردين السعوديين، ساخرا من الكاتب الأمريكي: "ديفيد اجناتيوس ساكن بمنفوحه لذا هو مُلم بالمجتمع السعودي"، في إشارة لأحد أشهر أحياء العاصمة الرياض.
وأوضح مواطن سعودي آخر للصحفي إن السعودية بها مجالس كبيرة واستراحات وليس هناك بها ما يسمي ديوانية.
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