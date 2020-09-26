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السودان يرفض ربط حذفه من قائمة الإرهاب الأمريكية بالتطبيع مع إسرائيل

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قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم السبت، إن بلاده لا تريد ربط حذفها من قائمة أمريكية للدول الراعية للإرهاب بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وإدراج السودان في تلك القائمة يعرقل حصوله على تمويل ومساعدات أجنبية لدعم اقتصاده.

ويعود تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب إلى عهد رئيسه المخلوع عمر البشير، ويجعل من الصعب على حكومته الانتقالية الجديدة الحصول على إعفاء من الديون وتمويل أجنبي هي في أمس الحاجة إليه.

وأفاد حمدوك بأنه تم إبلاغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال زيارته الشهر الماضي إلى الخرطوم، أنه من الضروري الفصل بين رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأضاف أمام مؤتمر في الخرطوم لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية، أن ملف العلاقات مع إسرائيل يحتاج إلى نقاش مجتمعي متعمق.

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