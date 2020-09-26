الصين تنفى ادعاءات أسترالية عن تدمير مساجد فى شينجيانع

نفت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، مزاعم معهد بحثى أسترالى بأنها دمرت آلاف المساجد فى منطقة شينجيانغ غربى الصين، قائلة إنه يوجد هناك أكثر من 24 ألف مسجد "وهو عدد أكبر من عدد المساجد الموجودة فى كثير من الدول الإسلامية".





وكان معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالى نشر تقريرًا يوم الخميس، قدر أن نحو 16 ألف مسجد دمرت أو لحقت بها أضرار فى شينجيانغ بسبب سياسات الحكومة معظمها منذ عام 2017.

وتم وضع هذه التقديرات باستخدام صور بالأقمار الصناعية، واستندت إلى عينة من 900 موقع دينى قبل عام 2017، ومن بينها مساجد وأضرحة وأماكن مقدسة.

وقال تقرير المعهد، إن "الحكومة الصينية بدأت فى حملة منظمة ومتعمدة لإعادة صياغة التراث الثقافى لمنطقة الويغور ذاتية الحكم بشينجيانغ.. من أجل جعل تلك التقاليد الثقافية للسكان الأصليين تابعة للأمة الصينية".

وأضاف أنه "إلى جانب الجهود القسرية الأخرى لإعادة صياغة الحياة الاجتماعية والثقافية للويغور من خلال تغيير أو القضاء على لغة الويغور وموسيقاهم ومنازلهم وحتى وجباتهم الغذائية، تمحو سياسات الحكومة الصينية وتغير بشكل فعال العناصر الرئيسية لتراثهم الثقافى الملموس".

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ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، التقرير خلال مؤتمر صحفى يوم الجمعة، بأنه "لا يعدو عن كونه شائعات مغرضة".

وقال إن معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالى تلقى أموالاً من الخارج "لدعم اختلاق أكاذيب ضد الصين".

وأضاف "ننظر إلى الأرقام ، فهناك أكثر من 24 ألف مسجد فى شينجيانغ ، وهو أكثر من عشرة أمثال الموجود فى الولايات المتحدة.

"هذا يعنى أن هناك مسجدًا لكل 530 مسلماً فى شينجيانغ، وهو عدد مساجد بالنسبة لعدد الأفراد يزيد بكثير عن دول إسلامية كثيرة".