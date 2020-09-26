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سقوط 15 قتيلا فى هجوم مسلح غرب إثيوبيا

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عبير العدوى 2020-09-26 15:32 0 تبليغ

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وفى بيان لها، قالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، إن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 15 مدنيا بمنطقة متكرر بإقليم بنى شنقول جوموز، فى هجوم استهدف مدنيين من قبل مليشيات، دون تسميتها.

وذكر البيان أن ذلك الهجوم هو الأحدث ضمن سلسلة من عمليات القتل الممنهج التى تستهدف المدنيين، خلال شهر سبتمبر الجارى، من قبل مليشيات مسلحة بالمنطقة، موضحة أن الهجوم وقع فى قرية على ضفاف نهر بالقرب من قرية "دانغور" بمنطقة متكل.

وأشار البيان إلى أن 4 من ضحايا الهجوم من النساء، فيما أصيب شخص آخر بجروح طفيفة، إلا أنه لم يشر إلى سبب الهجمات، إلا أنها قالت إن قوات الدفاع الوطنى الإثيوبية تبادلت اطلاق النار مع المسلحين فى المنطقة، وتمكنت من إعادة الهدوء. 

ومن جانبه، قال مفوض اللجنة دانئيل بقلى، إن المدنيين بهذه المنطقة فى إقليم بني شنقول جومز يتعرضون لهجمات متكررة وبقسوة مطلقة، داعيًا السلطات الفيدرالية والإقليمية إلى اتخاذ الخطوات المطلوبة لفرض سيادة القانون ومحاسبة الجناة.

وتسببت الهجمات المتكررة من قبل المليشات بالمنطقة، خلال الشهر الحالى، فى مقتل مدنيين وتشريد أكثر من 300 شخص. وأن قوات الجيش تمكنت من محاصرة المليشيا، ودخلت معها فى اشتباكات أسفرت عن مقتل 9 من عناصرها وفرار آخرين.

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