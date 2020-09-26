ووفقًا لما نقله موقع "روسيا اليوم"، قال مدير المركز، فى برنامج تلفزيونى، اليوم السبت: "كانت هناك هجمات هاكر، لست خبيرًا فى التقنيات الرقمية، ولا أستطيع إصدار أحكام مهنية حول أهداف هذه الهجمات، وإن كانت على صلة باللقاح أم لا".
وأضاف المدير الذى يعود له الفضل فى تطوير أول لقاح مسجل رسميًا ضد فيروس كورونا المستجد: "لكن حواسيب مصممينا تعرضت لمحاولات قرصنة بالفعل"، ووقعت الهجمات قبل عدة أشهر، أثناء إجراء العمل على تطوير اللقاح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا : تعرض حواسيب مصممى لقاح كورونا للقرصنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.