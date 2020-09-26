الاعتداء على رئيس تحرير موقع إلكترونى معارض لـ أردوغان فى السويد

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وذكرت صحيفة "زمان" التركية أن الصحفى التركى المقيم فى السويد، عبد الله بوزكورت، تعرض للضرب من قبل ثلاثة أشخاص.
وفى تعقيبه على الحادث، قال بوزكورت: "كنت أتعرض لتهديدات تصل إلى حد القتل"، متابعًا أن مجهولين تعرضوا له أمام منزله بعد ظهر أول أمس، مشيرًا إلى أن حالته الصحية جيدة بعد أن خضع لفحوصات فى المستشفى التى نقل إليها.
وقال بوزكورت عبر تويتر: "سأستمر فى فضح الظلم والجور الموجود فى تركيا من خلال المنصات العالمية".
يذكر أن بوزكورت كشف فى تقاريره عن العمليات غير القانونية لجهاز الاستخبارات التركية، والجماعات المتطرفة وخصوصا داعش، إضافة إلى الأذرع الطولى للرئيس التركى أردوغان خارج البلاد.
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