لقاح جونسون آند جونسون يحفز استجابة مناعية قوية

لندن ـ رويترز: أظهرت نتائج مؤقتة نشرت مساء امس الاول أن جرعة واحدة من لقاح كوفيد19 التجريبي لشركة جونسون آند جونسون حفزت استجابة مناعية قوية للوقاية من فيروس كورونا المستجد في تجربة سريرية من المرحلة المبكرة إلى المتوسطة. وأظهرت النتائج أن اللقاح المسمى (إيه.دي26.كوف2.إس) يمكن تحمله بشكل جيد وبنفس القدر في جرعتين مختلفتين. لكن ليس من الواضح إن كان كبار السن، وهم إحدى أكثر الفئات السكانية عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، سيتمتعون بنفس الحماية التي يتمتع بها الأشخاص الأصغر سنا من لقاح جونسون آند جونسون.

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