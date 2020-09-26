الصحة العالمية تتوقع مليوني وفاة قبل استخدام لقاح ناجح

حذرت من أن الحالات في أوروبا ماضية بـ(الاتجاه الخطأ)

ـ زيادة غرامة عدم ارتداء الكمامة في البحرين

ـ إصابة مئات الطلبة والمدرسين في المغرب

ـ الإصابات تتجاوز عتبة الألف لأول مرة بتونس

ـ مصر تقترب من 6 آلاف وفاة

ـ إيران تتجه لفرض إجراءات عزل جديدة

ـ نحو 32 ألف إصابة جديدة في البرازيل

ـ إصابات فرنسا تتجاوز نصف مليون

ـ مدريد تعلن الإغلاق الجزئي في 8 مناطق إضافية

ـ إيطاليا تتوقع المزيد من موجات كورونا

ـ استقالة وزيرة الصحة بولاية فيكتوريا الأسترالية

ـ الصين تعتزم توزيع لقاح سينوفاك أوائل 2021

ـ الهند تسجل أكثر من 85 ألف إصابة جديدة

جنيف ـ عواصم ـ وكالات:

قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية إن عدد وفيات فيروس كورونا على مستوى العالم قد يتضاعف إلى مليونين قبل استخدام لقاح ناجح على نطاق واسع وإن العدد قد يصبح أكبر من ذلك إذا لم يكن هناك عمل منسق لكبح الوباء. وقال مايك رايان مدير برنامج الطوارئ بالمنظمة في إفادة أمس “إذا لم نفعل ذلك فإن الرقم الذي تتحدثون عنه (نحو مليوني حالة وفاة) لن يكون متصورا فحسب بل للأسف سيكون مرجحا بقوة”. من جهة ثانية، أوضح مايك رايان إن معدلات الإصابة بفيروس كورونا وعدد المصابين بالمستشفيات في أوروبا في ازدياد، مضيفا أنه ينبغي للسلطات وقف انتشار الفيروس قبل قدوم موسم الإنفلونزا. كما اكد انه “إجمالا نرى زيادة مقلقة (في معدلات) المرض داخل هذه المنطقة الواسعة للغاية”.

وقالت المسؤولة الفنية بالمنظمة بشأن كوفيد19 ماريا فان كيرخوف “نحن في نهاية سبتمبر ولم نبدأ حتى موسم الإنفلونزا لذلك ما يقلقنا هو احتمال مضي هذه المسارات في الاتجاه الخطأ”. وأوضحت أن دخول المستشفيات مبكرا واستخدام ديكساميثازون الستيرويد ينقذ الأرواح، مضيفة “نرغب في تجنب أي إغلاقات عامة، كما كان يحدث في البداية”. وقد أظهرت بيانات موقع وورلد ميترز أن أكثر من 32.8 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة به إلى 994313 حالة.

خليجيا، أصدر وزير الداخلية في مملكة البحرين، قرارا بإلزام مرتادي الأماكن العامة والمحال الصناعية والتجارية وكافة الأماكن المعدة لاستقبال الزبائن أو المراجعين أو الزوار بوضع كمامات الوجه الوقائية، أثناء ارتيادهم لهذه الأماكن والمحال وذلك حتى إشعار آخر. أشار القرار، إلى أنه يعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة قدرها عشرون دينارا بما يعادل 54 دولارا، يتم تحصيلها على الفور من قبل مأموري الضبط القضائي المختصين. الى ذلك، كشف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المغربي، سعيد أمزازي، عن تزايد كبير في أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد داخل المدارس في بلاده. وبحسب صحيفة “هسبريس” المغربية، فقد أكد الوزير المغربي إغلاق 118 مؤسسة تعليمية بعد اكتشاف حالات إيجابية بها، حيث تم تسجيل إصابة 413 طالبا مدرسيا و807 أساتذة. وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس 102625 حالة من ضمنهم 93531 حالة تم شفاؤها، و 5853 حالة وفاة”.

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بدورها، تخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في تونس الألف إصابة في اليوم الواحد، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة فجر امس السبت، في وقت يشهد فيه تفشي الوباء طفرة في أنحاء تونس.

دوليا، منح الرئيس الإيراني حسن روحاني السلطات في أقاليم إيران تفويضا لفرض إجراءات عزل أينما اقتضت الضرورة لاحتواء انتشار سريع لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد. بدورها، قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 31911 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إضافة إلى 729 حالة وفاة بسبب المرض. الى ذلك، قالت فرنسا إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا تجاوز النصف مليون بعد أن سجلت 15797 حالة جديدة مؤكدة.

على صعيد متصل، أعلنت حكومة العاصمة الاسبانية مدريد فرض الإغلاق الجزئي في ثماني مناطق جديدة بها أعداد كبيرة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد لتمدد الإجراءات المفروضة لاحتواء الجائحة. وتضاف المناطق الجديدة إلى 37 منطقة تم فرض القيود فيها الأسبوع الماضي. وفي إيطاليا، قال نائب وزير الصحة الإيطالي بييرباولو سيليري، إنه من المرجح أن تواجه إيطاليا أعدادا متزايدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولكن لن تكون مثل الأزمة التي شهدتها إيطاليا في وقت سابق من هذا العام. وقد أظهرت بيانات وزارة الصحة السلوفاكية أنها حطمت رقمها القياسي للزيادة اليومية في إصابات الفيروس. من جانبها،استقالت وزيرة الصحة في ولاية فيكتوريا الأسترالية من منصبها، بعد تعرض طريقة تعاملها مع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الولاية، وهو الأسوأ في أستراليا، لانتقادات وخضوعها للتحقيق.

وفي الصين، أكد رئيس شركة الأدوية سينوفاك، ين ويدونج، أن لقاح شركته ضد فيروس كورونا المستجد، أحد أكثر اللقاحات تقدماً في العالم، قد يوزع بشكل جماعي على المواطنين في أوائل العام المقبل. وخلال زيارة وسائل إعلام للمختبرات ومصنع الشركة في بكين، قال ين إن لمصنعه القدرة على إنتاج 300 مليون جرعة سنوياً من اللقاح المسمى بـ “كورونا فاك” CoronaVac. الى ذلك، أعلنت الهند تسجيل 85362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مما يعكس تراجعاً في العدد اليومي للإصابات بعد قفزة في الاسبوع الماضي. وفي باكستان تم تسجيل 566 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.