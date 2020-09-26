خاص بكبار السن.. قرار عاجل من إمارة دبي

اصدرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي قرارا بإعفاء كبار المواطنين (60 عامًا وما فوق)، من دفع رسوم المواقف العامة.
ودعت الهيئة هذه الفئة العمرية إلى التقدم لحصول على تصريح مواقف حيث أرفقت رابط " https://bit.ly/2Frkxf9 " تم تخصيصه لهذه الغاية يتضمن المعلومات كافة حول الوثائق المطلوبة وكيفية إنجاز المعاملة.
يُشار الي ان دبي كانت في وقت سابق أطلقت مبادرة للمتقاعدين من مختلف أنحاء العالم من خلال برنامج "التقاعد في دبي" والذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة وهو ثمرة التعاون بين "دبي للسياحة" و"الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب".
يأتي ذلك بتوجيهات من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
ونصت المبادرة على أنه بإمكان أي مقيم أو متقاعد خارج الدولة يزيد عمره على 55 عامًا التقدُّم للحصول على تأشيرة التقاعد عبر الموقع الإلكتروني http://ww.retireindubai.com، وفق مجموعة من المعايير والمتطلبات الخاصة للحصول على تأشيرة تقاعد قابلة للتجديد كل خمس سنوات.
واشترطت المبادرة أن يكون لدى المتقاعد دخل شهري قدره 20,000درهم يكتسبه من الاستثمارات أو المعاشات التقاعدية، أو يمتلك رصيدًا بمبلغ مليون درهم أو لديه عقارات في دبي بقيمة مليوني درهم.
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