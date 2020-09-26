نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركيا تكسر حاجز الـ 300 ألف إصابة بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة التركية عن عدد الوفـيات والاصابات وحالات الشفاء بفيروس كورونا، اليوم السبت، وذلك عبر بيان لها نشرته.

وقالت الوزارة في بيانها اليومي إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 1.511 ليصبح العدد الكلي للاصابات في تركيا 312.966 ، فيما بلغ عدد الوفيات بهذا الفيروس التاجي 71 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات الكلي 7.929 حالة.

وتابع الوزارة أنه تم تسجيل 1.232 حالة شفاء من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد المتعافين من الوباء إلى 274.514 شخص.

وأضاف الوزارة أنها أجرت 102.009 اختباراً للمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليصبح عدد الاختبارات 9.936.581 اختبار، فيما يوجد 1.615 شخصاً على أجهزة التنفس الصناعي.

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ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.