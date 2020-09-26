الارشيف / أخبار عالمية

ارتفاع عدد ضحايا هجوم شمال نيجيريا إلى 30 شخصا

0 نشر
محمد بدر 2020-09-26 19:03 0 تبليغ

Advertisements

وتضاعف عدد ضحايا الهجوم الذى وقع الجمعة فى ولاية بورنو، بعدما عثر على جثث إضافية تعود إلى شرطيين، لتصبح حصيلة الضحايا 30 شخصا، كما استولى المسلحون على ثمانى سيارات.

وقال مصدر أمنى إن "الإرهابيين فروا ومعهم ناقلة جند مدرعة وشاحنة مزودة ببندقية وست مركبات رياضية متعددة الاستخدامات.

وذكرت مصادر لوكالة "فرانس برس" أمس الجمعة، أن ثمانية من رجال الشرطة وثلاثة جنود وأربعة عناصر من ميليشيا مدعومة من الحكومة، قتلوا فى هجوم على سيارات تقل حاكم بورنو باباغانا، أومارا زولوم، وذلك بالقرب بلدة باغا على ضفاف بحيرة تشاد.

وأطلق الإرهابيون النار بالرشاشات والقذائف الصاروخية بينما كانت القافلة تمر بقرية قريبة من مقر قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات، وهو تحالف عسكرى لقوات من نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون.

وقال مصدر إن "المحافظ نجا من الحادثة دون أن يصاب بأذى، ولكن 15 من رجال الأمن فى القافلة قتلوا فى معركة شرسة مع الإرهابيين".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع عدد ضحايا هجوم شمال نيجيريا إلى 30 شخصا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا