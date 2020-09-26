ارتفاع عدد ضحايا هجوم شمال نيجيريا إلى 30 شخصا

وتضاعف عدد ضحايا الهجوم الذى وقع الجمعة فى ولاية بورنو، بعدما عثر على جثث إضافية تعود إلى شرطيين، لتصبح حصيلة الضحايا 30 شخصا، كما استولى المسلحون على ثمانى سيارات.
وقال مصدر أمنى إن "الإرهابيين فروا ومعهم ناقلة جند مدرعة وشاحنة مزودة ببندقية وست مركبات رياضية متعددة الاستخدامات.
وذكرت مصادر لوكالة "فرانس برس" أمس الجمعة، أن ثمانية من رجال الشرطة وثلاثة جنود وأربعة عناصر من ميليشيا مدعومة من الحكومة، قتلوا فى هجوم على سيارات تقل حاكم بورنو باباغانا، أومارا زولوم، وذلك بالقرب بلدة باغا على ضفاف بحيرة تشاد.
وأطلق الإرهابيون النار بالرشاشات والقذائف الصاروخية بينما كانت القافلة تمر بقرية قريبة من مقر قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات، وهو تحالف عسكرى لقوات من نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون.
وقال مصدر إن "المحافظ نجا من الحادثة دون أن يصاب بأذى، ولكن 15 من رجال الأمن فى القافلة قتلوا فى معركة شرسة مع الإرهابيين".
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