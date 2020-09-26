فرنسا.. 14412 إصابة و39 وفاة جديدة بكورونا

وبحسب روسيا اليوم، تقترب الإصابات الجديدة من الرقم القياسى للحالات اليومية المسجل قبل أيام بأكثر من 16 ألف حالة.

وبلغ العدد الإجمالى للإصابات فى فرنسا 527 ألفا و446، فيما بلغت الوفيات 31700.