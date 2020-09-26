شرطة بيلاروسيا تعتقل العشرات فى احتجاجات ضد لوكاشينكو

اعتقلت قوات الأمن فى بيلاروسيا، عشرات المتظاهرين، اليوم السبت، وسط العاصمة مينسك، وذلك فى احتجاجات مطالبة برحيل الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".





ورددت مجموعة من النساء هتاف "رئيستنا هى سفيتا"، فى إشارة إلى سفياتلانا تيخانوسكايا مرشحة المعارضة الخاسرة فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وذلك قبل أن تلقى الشرطة القبض على عدد منهن. واجتاحت شوارع بيلاروسيا مظاهرات حاشدة منذ إعلان لجنة الانتخابات، عن تحقيق لوكاشينكو فوزا كاسحا فى الانتخابات التى أجريت فى التاسع من أغسطس الماضى. وأجريت فى مينسك الأربعاء الماضى، مراسم تنصيب لوكاشينكو لولاية رئاسية سادسة، فيما تواصل المعارضة مطالبتها برحيله.

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