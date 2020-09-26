رئيس وزراء ماليزيا يدعو الأمم المتحدة للوقوف أمام أنشطة إسرائيل الاستيطانية

أكد رئيس الوزراء الماليزي، محيي الدين ياسين، اليوم الأربعاء، أن القضية الفلسطينية ومعاناة مسلمي الروهينجا، يعتبران مثالين على أهمية وضرورة وجود الأمم المتحدة بشكل أقوى وأفضل.

وقال ياسين في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 75 إن "أحد أكثر إخفاقات الأمم المتحدة هي الحالة السائدة في فلسطين، مشيرًا إلى أن غالبية الدول لا تزال تلقى إنكارًا من حفنة قليلة.

وطالب ياسين بضرورة الوقوف أمام إسرائيل ومنعها من أنشطتها الاستيطانية غير المشروعة، مشددًا على ضرورة انسحاب جيش الاحتلال من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد رئيس الوزراء الماليزي على ضرورة إصلاح المنظمة الأممية من أجل تمثيل أكثر إنصافًا للدول، لافتًا إلى الاستخدام غير الديمقراطي لحق الفيتو في مجلس الأمن.

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، للبدء في ترتيبات عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات وبمشاركة الأطراف المعنية كافة بهدف الانخراط في عملية سلام حقيقية على أساس القانون الدولي والرعية الدولية والمرجعيات المحددة وبما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله.