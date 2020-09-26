نداء عاجل من التعليم الإماراتية لأولياء الأمور | تفاصيل

وجهت وزار التربية والتعليم الإماراتية نداء عاجلا لكل أولياء الأمور وذلك للحفاظ علي سرية كلمة المرور لحماية حساب ابنائهم الطلاب من الإختراق وسرقة المعلومات، مشيرة الي انه سيتم تغيير كلمة المرور بشكل تلقائي حيث سيتم ارسال كلمة المرور الجديدة للجميع من قبل إدارة المدرسة.

وأصدرت وزارة التعليم الإماراتية في تعميم لها تنبيها هاما بأن كلمة المرور الجديد لإستخدام منصات التعليم الذكي فقط ، موضحة أنه سيتوجب علي الطالب استخدام كلمة المرةر القديمه لتشغيل جهازه الوزاري.

وكانت وزارة التربية والتعليم الإماراتية قد أطلقت العام الدراسي الجديد في الثلاثين من اغسطس الماضي وسط إجراءات احترازية ووقائية وآليات متخذة تصب في مصلحة الطالب، لتساعد في تحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة في البيئة المدرسية.

وذكرت الوزارة انه تم اتاحة المجال لأولياء الأمور في حرية الاختيار بين دوام أبنائهم في المدرسة أو التعلم عن بعد للفصل الدراسي الأول، لافتة الي ان ذلك يهدف تحقيق الاستقرار للمجتمع المدرسي، وطمأنة الميدان على سلامة أبنائنا الطلبة، وفي الوقت ذاته تلبية متطلبات التباعد الاجتماعي.

Advertisements

وأفادت الوزارة الإماراتية بأنه وفقا لآخر المستجدات وبناء على الأوضاع الصحية الراهنة تم الأخذ بعين الاعتبار وضع خطط محكمة لضمان عودة تدريجية للدراسة في جميع مدارس الدولة بدون استثناء، ولمختلف المراحل الدراسية.

كما وضعت الوزارة وثيقة مرتبطة بعودة الطلبة للمدارس، عبارة عن مجموعة من البروتوكولات والاشتراطات والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها من قبل جميع المنشآت التعليمية في الدولة من أجل تحقيق بيئة تعليمية آمنة وصحية ومحفزة للتعلم عند تشغيل المنشآت التعليمية أثناء جائحة كوفيد 19.

كما أكدت الوزارة علي ان فرق العمل بالوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات التعليمية في الدولة تتأكد بإستمرار من تطبيق المدارس للاجراءات الاحترازية والبروتوكولات المعتمدة قبل وأثناء الدوام المدرسي، وبصفة مستمرة، تحقيقا لأعلى معايير الأمن والسلامة.