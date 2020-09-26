شبكة إفريقية: آبي أحمد يحاول تهدئة مخاوف مصر والسودان بشأن سد النهضة

قالت شبكة "افريكا نيوز" الإخبارية إن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، حاول تهدئة الصراع المائي بين بلاده ومصر والسودان بشأن أزمة سد النهضة، وهو ما ظهر في تصريحاته خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت الشبكة في تقرير لها أن آبي أحمد قرر اختيار ورقة التهدئة مع مصر والسودان، مشيرة إلى مخاوف البلدين من تأثير سد النهضة على حصة المياه واقتصادهما.

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وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة، حاول آبي أحمد إخفاء أي نية لإيذاء جيرانه، قائلا "أركد أننا ملتزمون التزاما راسخا بمعالجة مخاوف دول المصب - مصر والسودان- وتحقيق نتيجة مفيدة لجميع الأطراف في سياق عملية التفاوض الجارية بقيادة الاتحاد الإفريقي."

وأضاف آبي أحمد أن أكثر ما يهم بلاده حاليا هو التعافي من أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، معتبرا أن سد النهضة أهم مشروع إثيوبي في الوقت الحالي.

وتوضح "افريكا نيوز" أن هذه التصريحات من آبي أحمد تعتبر فرصة لاستعادة السيطرة في بلاده بعد صيف مضطرب، حيث شهدت إثيوبيا أحداث عنف على مدار الأشهر القليلة الماضية راح ضحيتها العشرات، فضلا عن معضلة الانتخابات التي تم تأجيلها بسبب وباء كورونا.

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كانت إثيوبيا أعربت عن رغبتها في استئناف المحادثات بشأن سد النهضة مع مصر والسودان في أي وقت.

وقال السفير دينا مفتي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، إن سد النهضة لن يكون مصدر قلق أمني لأي دولة، لكنه مشروع تنموي يعزز التعاون الإقليمي والفوائد الاقتصادية، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية "إينا".

وأضاف مفتي في تصريحات للصحفيين: "لا يمكن أن يكون السد مسألة أمن قومي بل هو قضية تنموية.. نرغب في عودة السودان وإثيوبيا لطاولة المفاوضات عندما يكون الطرفين مستعدين لاستئناف المحادثات".

وزعم أن إثيوبيا تؤمن بمبدأ الأخذ والعطاء وتريد حل قضية سد النهضة سلميا، مشيرا إلى أن بلاده ليس لها مصلحة في إيذاء الآخرين وتعتبر بشكل خاص الشعبين المصري والسوداني مثلهم مثل الإثيوبيين.

وتعقدت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، بعد إعلان الأخيرة انتهاء الملء الأولي لسد النهضة، دون التوصل إلى اتفاق مع دول المصب.