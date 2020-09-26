نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كورونا.. بريطانيا تسجل 34 حالة إصابة جديدة بالفيروس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، تسجيل 34 حالة وفاة و6042 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة البريطانية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد ارتفع إلى 429,277 حالة.

وبلغ عدد حالات الوفاة في بريطانيا حتى الآن 41,971 حالة، وذلك بعد وفاة 34 مصابًا خلال اليوم الماضي.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تعهد في وقت سابق من اليوم بزيادة 30% من تمويل بلاده لمنظمة الصحة العالمية، وذلك في إطار مساعي لندن للقضاء على الأزمة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 32,953 مليون إصابة، بينهم أكثر من 996 ألف حالة وفاة، وأكثر من 24,319 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.