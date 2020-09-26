بريطانيا تعلن خطة عالمية لمكافحة الأوبئة

بريطانيا تعلن خطة عالمية لمكافحة الأوبئةتواجه بريطانيا موجهة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد، وأصبح معدل الإصابة بالفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19" يتضاعف كل 8 أيام.

وكشفت الحكومة البريطانية عن مقترح خطة عالمية لمكافحة الأزمات الصحية العالمية تتكون من 5 خطوات، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية لرئيس وزراء بريطانيا، على "تويتر"، اليوم السبت.

وأضافت: "سيعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مقترح خطة عالمية لمنع الأزمات الصحية العالمية في المستقبل".

وتابعت: "تشمل تلك الخطة 5 خطوات أولها إنشاء شبكة مراكز بحثية عالمية مختصة بالأمراض التي تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان" وفقاً لوكالة سبوتنيك.

والخطوة الثانية تتمثل في تطوير منشآت صناعية كبرى لعلاج ولقاحات الأمراض المعدية بسعة إنتاجية هائلة.

أما الخطوة الثالثة فتتمثل في إنشاء نظام عالمي فعال للإنذار المبكر والتحذير من الأوبئة، بينما تتضمن الخطوة الرابعة إنشاء بروتوكول عالمي يتم الاتفاق عليه من أجل التعامل مع الأزمات الصحية العالمية في المستقبل.

Advertisements

وتتضمن الخطوة الخامسة في الخطة العالمية البريطانية إزالة العوائق التجارية، التي يمكن أن تعيق عملية الاستجابة للأوبئة حول العالم.

ووجهت الحكومة البريطانية، الأربعاء الماضي، دعوة للبريطانيين للعمل من المنزل إذا كانت ظروف عملهم تسمح بذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي عاد للانتشار في البلاد بوتيرة متسارعة.

وأعلنت، قبل أيام، أن الوضع في البلاد وصل لنقطة حاسمة فيما يتعلق بمواجهة انتشار فيروس كورونا، بينما قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن "الخيار هو أنه إما أن يتبع الجميع القواعد... أو سنضطر لاتخاذ مزيد من الإجراءات".

وقالت وزارة الصحة البريطانية، في وقت سابق، إن عدوى فيروس كورونا تتسارع في جميع أنحاء البلاد حيث تتضاعف حالات دخول المستشفيات كل 8 أيام، مشيرة إلى أن "الإغلاق هو الملاذ الأخير لكن الحكومة ستفعل كل ما يلزم لمواجهة الفيروس".