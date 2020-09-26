ترامب مازحا : أعتزم البقاء فى الحكم لمدة 12 عاما

وقال ترامب ساخرا من العناوين الرئيسية المحتملة لوسائل الإعلام: "ستظهر الكثير من الأخبار العاجلة بعناوين قلنا لك إنه ديكتاتور ولن يتخلى عن السلطة! تحت أى ظرف من الظروف.. سيعمل لفترتين رئاسيتين أخرتين".
كما أعرب ترامب عن أسفه لأن بعض خطاباته غالبًا ما يتم تقطيعها وقال: "لا يمكن المزاح.. لأنه سيتم حذفه.. حدث ذلك مرات عديدة: أنت تمزح ثم تبدأ فى الضحك، وهم يأخذون ويقطعون الكلام قبل البدء بالضحك! إنهم يقومون بالتقليم! ويقولون "انظروا، إنه يريد بجدية البقاء فى الرئاسة لمدة 12 سنة".
فى وقت سابق، قال ترامب إنه سيوافق على المغادرة بسلام إذا خسر الانتخابات أمام المرشح الديمقراطى جو بايدن، وهذا ما أكدته المحكمة العليا.
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