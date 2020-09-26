اشتعلت سيارته فانسحب من البطولة.. رياضي قطري يغادر بطولة عالمية

أعلن القطري ناصر بن صالح العطية إنسحابه من رالي " تيري دا أغوا " ، الذي يمثل الجولة الثانية من بطولة إسبانيا للراليات 2020، بعد اشتعال النار في سيارته خلال المرحلة الثانية من الرالي اليوم، قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة علي الحريق بسرعة كبيرة.

ويُشار الي ان العطية الذي أكد خروجه من الحادث سليم ومعافى مع ملاحه الفرنسي ماثيو بوميل، متصدرا للمرحلة الأولى في اليوم الثاني من (رالي تيري دا أغوا ).

وذكر العطية في تصريح صحفي له عقب الحادث قائلا : تعرضنا اليوم لاشتعال النار في سيارتنا بشكل مفاجئ والسبب هو تسرب الآيل (الزيت) عبر الأنابيب على السلنسر (التربو)، وعندما لاحظت النار مشتعلة قريبة مني خففت سرعة السيارة وأوقفتها على الفور، وقمت بأقصى سرعة بإطفاء الحريق مع ملاحي الفرنسي ماثيو بوميل".

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وقال : كنت متصدرا للمرحلة الأولى من سباق /رالي تيري دا أغوا/ ولكن في المرحلة الثانية حدث ما لم يكن في الحسبان وهو اشتعال النار، طبعا هذا الحادث من الأمور التي تقع دائما في الراليات، وهذا لن يثنينا عن مواصلة مشوارنا بل يزيدنا إصرارا وقوة على تكملته، كما نعلم رياضة السيارات خطرة جدا وتحتاج إلى جرأة وشجاعة وتحد، وقدرنا أننا أصبحنا من أبطال العالم في الراليات، وهدفي دائما أن أرفع راية قطر عالية خفاقة في المحافل الدولية".

وكانت الجولة الثانية من بطولة إسبانيا قد شهدت مشاركة 74 طاقما، حيث تم تقليص مراحلها بسبب جائحة فيروس كورونا ليبلغ طولها 100.42 كلم.

وشارك العطية في منافسات إحدى جولات بطولة إسبانيا للراليات وذلك في إطار برنامج إعداده لاستعادة لياقته البدنية والذهنية، واستعداداته المكثفة لخوض منافسات بطولة الشرق الأوسط للراليات 2020 ورالي دكار الدولي المقرر في يناير المقبل