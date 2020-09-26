انفراجة وشيكة.. تطورات عاجلة بشأن الدول المحظور دخول رعاياها للكويت

كشفت صحيفة الأنباء الكويتية أن موافقة لجنة طوارئ " كورونا" التي يرأسها نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، شرط أساسي لأي جهة حكومية ترغب في عودة كوادرها العالقة في الخارج عن طريق رحلات الطيران غير المنتظمة " الشارتر" .

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادرها إن الموافقة على العودة لأفراد من الفئات العشر التي حددها مجلس الوزراء الكويتي تتطلب تحديد الأسماء والمهن المطلوب عودتها والتدقيق عليها للتأكد من صحتها، ومن ثم رفع الطلب الى اللجنة لأخذ الموافقة.

وأفادت الصحيفة ان هناك وافدين يرغبون في المغادرة من الكويت عبر رحلات طيران شارتر، وعلى حسب الجهة المتجهين اليها يمكن للجهة الحكومية الراغبة في عودة بعض كوادرها من الجهة ذاتها التقدم للحصول على موافقة اللجنة، ليتمكنوا من العودة.

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وبيًنت الصحيفة انه لا توجد موانع أو شروط لاستخدام رحلات الشارتر في نقل رعايا الدول المشمولة بحظر الطيران المباشر الى الكويت التي ترغب في المغادرة الى بلادها، شرط موافقة لجنة طوارئ كورونا.

ونوهت الصحيفة أن الموافقة على رحلات طيران شارتر التي ستنقل المعنيين مباشرة من دولهم الى الكويت تعني الموافقة على التوصية الاولى للطيران المدني وهي قضاء فترة الحجر الصحي المؤسسي داخل الكويت.

وفي سياق أخر اشارت الصحيفة الي ان وزارة التربية جهزت أعداد وتخصصات المعلمين المطلوب إعادتهم بعد تحديد افتتاح العام الدراسي بعد ٦ أيام.