تصعيد خطير.. اليونان تحرك قطع عسكرية في بحر إيجة أمام قوات تركية

أعلنت الحكومة اليونانية، اليوم السبت، تحريك عدد من قطعها العسكرية البحرية في جزر بحر إيجه أمام القوات التركية.

وقالت المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتساس، إنه تم نشر قوات عسكرية يونانية في بحر إيجه ردًا على تحرك عسكري تركي في المنطقة، وفقًا لصحيفة "كاثيميريني" التركية.

وأكد بيتساس أن بلاده لن توافق على سحب قواتها من الجزر الموجودة في بحر إيجة، مشيرة بذلك إلى ضرورة انسحاب تركيا أولًا.

وأوضح بيتساس، أنه لا يوجد حتى الآن نقاش في الحكومة حول نزع السلاح في بعض الجزر ببحر إيجة.

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وأشار المسئول اليوناني إلى أن تركيا ليست لديها أي حق للإدلاء برأيها حول جزر دوديكانيز، ردًا على سؤال حول رد فعل اليونان على ما إذا طلبت تركيا نزع السلاح في جزر كاستيلوريزو والجزر اليونانية الأخرى كجزء من خطوات خفض التصعيد بين البلدين.

وتدفع الإجراءات التصعيدية التركية والرد اليوناني عليها، حالة التوتر بين الدولتين، وهو ما يضر بجهود التوصل لحل برعاية أوروبية.

وكان الاتحاد الأوروبي هدد بفرض عقوبات صارمة على تركيا في حال لم تخضع للمفاوضات والتوقف عن أعمالها الأحادية والاستفزازية في منطقة شرق المتوسط.