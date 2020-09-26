استمرار الاحتجاجات ضد نتنياهو أمام مقر إقامته بالقدس

وذكر موقع "عروتس شيفع"، فى نسخته باللغة الإنجليزية، أنه لا توجد قيود على الاحتجاجات فيما عدا الالتزام بوضع الكمامة والالتزام بالتباعد الجسدى والقيود على التزاحم.
وتؤكد الجماعات المنظمة للاحتجاجات إن "نتنياهو وحده هو المُلاَم وأنه يحاول القضاء على الديمقراطية ويشعر بالهلع من الاحتجاجات فى شارع بلفور لأنها تفضح الأكاذيب التى يحاول إخفاءها وحقيقة أنه تخلى عن مواطنى إسرائيل".
ونتنياهو هو أول رئيس وزراء فى إسرائيل يواجهه تهما جنائية وهو فى منصبه ولكنه من الناحية القانونية غير ملزم بالاستقالة من منصبه إلا حال إدانته بالتهم الموجهة إليه.
ويواجه نتنياهو تهمًا بالاحتيال وخيانة الأمانة من خلال تلقيه هدايا ثمينة من أثرياء، واتهامات بتلقى رشاوى على شكل تغطية إعلامية إيجابية له ولأبناء عائلته فى موقع "والا" الإخبارى الإسرائيلى مقابل منح مالك الموقع وشركة "بيزك" للاتصالات شاؤول ألوفيتش امتيازات مختلفة بالخلاف للقانون.
وتقول النيابة إن نتنياهو تورط كذلك فى خيانة الأمانة من خلال محاولة التوصل إلى صفقة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" بالحصول على تغطية صحفية إيجابية لصالحه مقابل تقييد صحيفة "يسرائيل هيوم".
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