أعلنت السلطات الكندية، أن الشرطة ألقت القبض على رجل ادعى انتماءه لتنظيم "داعش" وتنفيذه عمليات قتل كلفه بها التنظيم.
ونشر شهروز تشودري تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي بدءا من 2016 تحدث فيها عن دوره مع التنظيم، كما أجرى العديد من المقابلات الإعلامية بهذا الشأن، لكن تحقيق الشرطة خلص إلى أنه ليس على أي صلة بالتنظيم.
وقالت الشرطة، إن المقابلات والتدوينات التي ظهرت في عمل وثائقي تلفزيوني، أثارت مخاوف تتعلق بالسلامة العامة بين الكنديين.
وسيمثل تشودري البالغ 25 عاما أمام المحكمة في الـ16 من نوفمبر المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعتقال كندي ادعى انتماءه لـ”داعش” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.