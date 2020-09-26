اعتقال كندي ادعى انتماءه لـ”داعش” 

أعلنت السلطات الكندية، أن الشرطة ألقت القبض على رجل ادعى انتماءه لتنظيم "داعش" وتنفيذه عمليات قتل كلفه بها التنظيم.

ونشر شهروز تشودري تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي بدءا من 2016 تحدث فيها عن دوره مع التنظيم، كما أجرى العديد من المقابلات الإعلامية بهذا الشأن، لكن تحقيق الشرطة خلص إلى أنه ليس على أي صلة بالتنظيم.

وقالت الشرطة، إن المقابلات والتدوينات التي ظهرت في عمل وثائقي تلفزيوني، أثارت مخاوف تتعلق بالسلامة العامة بين الكنديين.

وسيمثل تشودري البالغ 25 عاما أمام المحكمة في الـ16 من نوفمبر المقبل.