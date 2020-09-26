أكد الرئيس السابق للاستخبارات المضادة في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جيمس أولسون، أن الصين تدير أكثر من 100 ضابط استخبارات يعملون في نيويورك.
وقال أولسون في تصريح لصحيفة "نيويورك بوست": "برنامج التجسس التابع للوكالة ضخم جدا، هم يبحثون بشكل كبير جدا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للعثور على أمريكيين من أصول صينية، ممن يتعاطفون مع وطنهم الأم الصين".
وتابع: "الشرطة والجيش ومكافحة التجسس أهداف كبيرة جدا. سيكون للصينيين اهتمام كبير بشخص ما من شرطة نيويورك يمكنه الحصول على السجلات، وتقديم الأدلة، ومعرفة من يخضع للتحقيق".
وأضاف: "أساليبهم في تجنيد العملاء تتلخص في دعوة من يرغبون بتجنيده لتناول العشاء، وربما يصحبونه إلى الأوبرا ويطلبون منه في النهاية أن يفعل شيئا لصالح بلده الأم الصين".
وأشار إلى أنه ألقي القبض على ضابط شرطة نيويورك بايماداجي أنجوانج، وهو مواطن أمريكي من أصول تبتية الاثنين الماضي بتهمة التجسس لصالح الصين.
ويواجه أنجوانج، وهو رقيب سابق في مشاة البحرية والجيش الأمريكي تهما بالعمالة لحكومة أجنبية والاحتيال الإلكتروني والإدلاء ببيانات كاذبة.
وأنجوانج قام برحلات متعددة إلى الصين على الرغم من استقراره في الولايات المتحدة كطالب للجوء.
ووفقا للمعلومات الواردة من التنصت على المكالمات الهاتفية، "أخبر أنجوانج عن اجتيازه اختبار شرطة نيويورك اللازم للترقية ويقوم بذلك من أجل الوطن".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن: 100 ضابط استخبارات صيني ينشطون في نيويورك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.