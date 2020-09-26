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الشرطة البريطانية تعتقل 10 متظاهرين في احتجاجات ضد قيود كورونا

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أعلنت الشرطة البريطانية اعتقال 10 أشخاص شاركوا في مظاهرات بالعاصمة لندن احتجاجًا على إجراءات الإغلاق والعزل المفروضة للحد من انتشار فيروس ، ووقعت خلالها مصادمات بين الشرطة والمحتجين.

واحتل 15 ألف متظاهر ميدان ترافلجار وحديقة هايد بارك في العاصمة البريطانية لندن، احتجاجًا على القيود الصحية المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، رفض المتظاهرون ارتداء الكمامات أو التجاوب مع مناشدة الشرطة البريطانية لهم بالالتزام بالتعليمات الصحية.

ونظم المحتجون مسيرات ضخمة تحت شعار "لا نقبل" جابت شوارع لندن حتى وصلت إلى ميدان ترافلجار الشهير وحديقة هايد بارك، ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها "هل هذه حرية؟" و"ضعوا حدًا للقواعد المجنونة".

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وشارك في المظاهرات عدد كبير من أنصار نظرية المؤامرة الذين ينكرون وجود فيروس كورونا ويعزون الأعراض الصحية المنسوبة إليه إلى شبكة اتصالات الجيل الخامس.

كانت الحكومة البريطانية أعلنت تشديد إجراءات الإغلاق اعتبارًا من صباح غد في مناطق تشهد زيادة ملحوظة في الإصابات بفيروس كورونا، ويسكنها نحو 18 مليون شخص (ربع سكان بريطانيا).

وأعلنت السلطات الصحية البريطانية تسجيل 6874 إصابة جديدة بفيروس كورونا و24 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة.

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