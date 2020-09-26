المديرية العامة للجوازات تكشف الضوابط والشروط لإصدار تصاريح السفر للفئات المستثناة

تزداد عمليات البحث في الساعات الأخيرة من اليوم حول الجوازات السعودية والضوابط والشروط التي أعلنت عنها المديرية العامة عبر الصفحة الرسمية لها عبر موقع التواصل الاجتماعي، حيث أوضحت الجوازات السعودية عن الضوابط والشروط التي تتعلق بإصدار التصاريح الخاصة بالسفر للفئات المستثناة الخاصة بها، حيث تضم الشروط فترة تعليق الرحلات الدولية خلال فترة جائحة فيروس كورونا ويتم الاستعلام عن الشروط والضوابط من خلال منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا الضوابط والشروط للفئات المستثناة وخطوات الاستعلام برقم الهوية.

الضوابط والشروط للفئات الأولى:

تضم هذه الفئة الموظفون الحكوميون – المدنيون والعسكريون – المكلفين بمهمات رسمية حيث تضم الآتي:

تعذر تأدية المهمة الرسمية عن بُعد.

أن لا تكون المهمة مرتبطة بموعد يمكن تأجيله.

أن تكون المشاركة في أضيق نطاق.

تقديم خطاب من المسؤول الأول في الجهة. تحديد أسماء المكلفين، والمهمة، ومقرها، ومدتها، وما يفيد استيفاء الشروط المشار إليها.

المستندات المطلوبة إرفاقها:

الضوابط والشروط للفئة الثانية:

تتمثل هذه الفئة في المواطنون ممن لديهم حالات إنسانية وبشكل خاص هذه الحالات:

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لمن شمل

وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأبناء أو البنات خارج المملكة العربية السعودية.

ومن الجدير بالذكر أن كل فئة منها لها ضوابط وشروط محددة يجب توافرها قبل إصدار التصاريح، حيث تشمل الفئة لمن شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين خارج المملكة العربية السعودية:

إثبات صلة القرابة (زوج – زوجة – أب – أم) للمقيم خارج المملكة العربية السعودية. إثبات الإقامة في البلد المطلوب السفر إليه للطرف الآخر. تعذر قدوم أحد الزوجين أو الأبوين أو الأبناء أو البنات إلى المملكة العربية السعودية. إثبات مقر دراسة الأبناء خارج المملكة العربية السعودية مصدقاً من وزارة التعليم أو أحد ممثليات المملكة في البلد المراد السفر إليه، في حال وجود أبناء في عمر الدراسة.

أما فيما يتعلق بضوابط وشروط التي يجب توافرها في الفئة الثانية ما يخص حالات وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأبناء خارج المملك العربية السعودية، حيث تتطلب تقديم شهادة الوفاة – إثبات صلة القرابة.

الضوابط والشروط الفئة الثالثة:

تتمثل الفئة الثالثة في المواطنون المقيمون خارج المملكة ومرافقيهم الذين لديهم ما يثبت إقامتهم خارج المملكة العربية السعودية، حيث يشترط تقديم المستندات المطلوبة لإثبات الإقامة في الخارج، بالإضافة إلى إرسال الطلبات عن طريق منصة أبشر للأفراد للخدمات الإلكترونية.