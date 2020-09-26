تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي ومستفيدي المساعدة المقطوعة وزارة الموارد البشرية السعودية

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بالاستعداد التام والقيام بكل الجهود الذاتية اللازمة لصرف الدفعات الجديدة من مستحقات المساعدة المقطوعة 1442 لمستحقيها والمستفيدين المكتملة حساباتهم عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبالرغم من عدم تحديد موقع باليوم أو بالشهر بشأن الصرف، إلا أنه من المتوقع أني يتم صرف تلك الدفعة خلال شهر ذي الحجة المقبل بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك وموسم الحج، إلا أنه تم الآن فتح باب تحديث بيانات الضمان الاجتماعي ومستفيدي المساعدة المقطوعة.

تحديث بيانات الضمان الاجتماعي 1442

وأتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهي الجهة والوزارة والحكومة المنوط بها لصرف دفعات مقطوعة الضمان الاجتماعي، رابط تحديث بيانات المستفيدين من صرف دفعات الضمان الاجتماعي السعودي، منعًا لوقف صرف الدفعات الخاصة بهم، وذلك من أجل وضع قاعدة شاملة متكاملة ببيانات كل مستفيدي وعنوانه وحسابه البنكي ومطابقته بالأوراق التي تم تحديثها وتقديمها من أجل الاستحقاق والصرف ويتم تحديث البيانات إلكترونياً عن طريق الموقع الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية وقد بذلت حكومة المملكة العربية السعودية كل الجهود للمحافظة على صحة المواطنين في المملكة وتجنب من خطر العدوى المنتشر مؤخراً.

شروط صرف المساعدة المقطوعة

مع العلم بأن المساعدة المقطوعة مثلها مثل دفعات حساب المواطن وبرامج الدعم الأخرى التي يتم صرفها للفئات الفقيرة والأكثر احتياجًا والأسر ذوي الحاجة، من أجل مساعدتهم على التغلب على الأعباء المعيشية وامتصاص آثار القرارات الاقتصادية التي الصعبة، شريطة أن يكون المستحق لها غير مسجلاً ببرنامج أخر للدعم الحكومي، وأن يكون:

المستفيد سعودي الجنسية. ألا يكون متزوجًا من أجنبية. أن يكون المستفيد مقيم بالمملكة. غير مقيم بخارجها طيلة 90 يومًا متصلة. لا يملك سجل تجاري. ويكون مبلغ الاستحقاق الشهري أو السنوي كما تم تقسيمه على الموقع الرسمي للوزارة.

تحديث بيانات مستفيدي حساب المواطن 1442

أما من أجل تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي حساب المواطن وهي النقطة الأهم، فيكون من خلال اتباع الخطوات التالية: