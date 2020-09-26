شركة إعلام مصرية تفضح قناة الجزيرة وتغطياتها التحريضية

وجهت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر صفعة قوية لقناة الجزيرة، بعدما كشفت للعالم حجم الكذب وتزييف الحقائق الذي تقوم ببثه القناة القطرية والقنوات التحريضية التابعة للإخوان المعادية لمصر.

وفي حلقة خاصة، بثت قناة "إكسترا نيوز" المصرية جانبا من مظاهرة صورية لأبناء "نزلة السمان" في القاهرة قامت بتصويرها الشركة المتحدة داخل أحد استديوهاتها، وظهر خلالها مجموعة من الشباب وهم يهتفون "يسقط يسقط حكم العسكر".

وتم إرسال الفيديو إلى القنوات التحريضية مثل الجزيرة والقنوات التابعة لجماعة الإخوان والتي ابتلعت الطعم وبثت المظاهرات الصورية على أنها حدثت بالفعل على أرض الواقع، دون أي محاولة من جانبها لتقصي الحقيقة، وهو ما يكشف الطريقة التي تتعامل بها هذه القنوات مع الفيديوهات، التي تعتمد بالأساس على الفبركة.

وقالت صحيفة اليوم السابع المصرية، إن الحلقة الاستثنائية لقناة "إكسترا نيوز" عرضت مشاهد من احتفاء الجزيرة وبقية أبواق الإرهاب الإعلامية بفيديو المظاهرة التي صورتها وأنتجتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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وعرضت الحلقة أيضا شريط فيديو تحت عنوان كيف تفبرك مظاهرة؟، تناول التحضير الذي قامت به الشركة المتحدة لتصوير المظاهرة المزعومة داخل ستديوهات الشركة.

وللتأكيد على أن فبركة مشاهد للمظاهرات ليس بصعب، بل هو المنهج الذى تسير عليه قناة الجزيرة وبقية القنوات التحريضية؛ وهو الأمر الذي فضحه المصريون من خلال رصد للفبركة التي لجأ إليها هذا الإعلام لمشاهد المظاهرات، ومنها على سبيل المثال ظهور شخصيات بعينها فى أكثر من مشهد وفي مدن تبعد عن بعضها البعض مئات الكيلومترات.

وكانت قد بثت قناة الجزيرة القطرية قبل أيام مظاهرات مزعومة من محافظة الإسكندرية، لكن قناة إكسترا نيوز بثت في ذات اللحظة ومن ذات المكان الذي زعمت فيه القناة خروج التظاهرات، لقطات حية ومباشرة تم تصوير الشوارع فيها وهي خالية من أي مظاهرات على الإطلاق، فضلا عن إجراء العديد من اللقاءات السريعة مع المواطنين الذين يعيشون حياتهم بصورة طبيعية على عكس ما بثته القناة القطرية

كما عرضت قناة إكسترا نيوز، آراء المواطنين فى محافظة الإسكندرية الذين كذبوا قناة الجزيرة، وأكدوا أنه لا يوجد أي مظاهرات خرجت من المحافظة، موضحين أنه لا يوجد أي تجمعات على الإطلاق في المحافظة.