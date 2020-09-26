الهند تتعهد بمساعدة العالم لإنتاج لقاح لفيروس كورونا

تعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بمساعدة العالم على إنتاج وتسليم لقاحات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
وخلال تصريحات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، صور مودي الهند كدولة تتعامل مع "العالم بأسره كأسرة واحدة"، ووعد بأن تكون صناعة الأدوية القوية في البلاد رصيدًا دوليًا ضد الوباء.
وقال مودي: "ستستخدم قدرة الهند على إنتاج اللقاحات وإيصالها لمساعدة البشرية جمعاء في مكافحة هذه الأزمة"، مضيفًا أن بلاده ستساعد الآخرين أيضًا على تعزيز قدراتهم على توفير التخزين البارد للقاح المحتمل.
يذكر أن الهند أبلغت عن أكثر من 93 ألف حالة وفاة من كوفيد-19، كما تأتي أيضا بعد الولايات المتحدة فقط من حيث عدد الإصابات، حيث تم الإبلاغ عن 5.9 ملايين إصابة حتى الآن.
وقال مودي إن الأمم المتحدة لم تقم بما يكفي لمكافحة الفيروس، متسائلا "أين استجابتها الفعالة؟". وأضاف أن المنظمة العالمية فشلت في التعامل مع قضايا أخرى على مدار 75 عامًا، واستخدم الذكرى السنوية لتأسيسها للضغط من أجل التغيير.
وتساءل "إلى متى سيتم إبعاد الهند عن هياكل صنع القرار في الأمم المتحدة؟"
وتسعى الهند منذ فترة طويلة للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن، أقوى هيئة في الأمم المتحدة. وتبدأ الهند فترة العضوية كعضو غير دائم في يناير القادم.
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