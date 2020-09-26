توقع المرشح الديمقراطى للرئاسة الأمريكية جو بايدن، أن منافسه دونالد ترامب سيركز مناظرته القادمة معه على هجمات شخصية ضده، لضعف معارفه فى قضايا السياسة، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".





وقال بايدن لقناة "MSNBC" اليوم السبت: "الشعب يعلم أن الرئيس كذاب.. وأنا مستعد لأن أخرج وأشرح لماذا فشل". وتابع: "أتوقع أن تكون المناظرة هجمات مباشرة ومعظمها شخصية، فهذا أقصى ما يعرفه". وأضاف: "لا يعرف كيف يخوض مناقشة معتمدا على الحقائق فهو ليس ذكيا بما فيه الكفاية.. لا يعرف كيف يتعامل مع الحقائق، ولا يفقه فى السياسة الخارجية ولا فى السياسة الداخلية إلا قليلا". وستعقد مناظرة علنية بين بايدن وترامب فى كليفلاند بولاية أوهايو فى 29 سبتمبر، حيث سيناقش المرشحان قضايا بينها جائحة كورونا وضمان شفافية العملية الانتخابية والاحتجاجات الأخيرة على خلفية مناهضة العنصرية، ووضع البلاد الاقتصادى.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن : ترامب كاذب وسيركز مناظرته معى على هجمات شخصية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.