نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بريطانيا تدعو إلى وحدة عالمية لمواجهة فيروس كورونا في المقال التالي
وأعلن جونسون الذي تضررت بلاده بشدة في ظل تفشي كوفيد-19، تمويلاً جديداً لجهود اللقاحات الدولية ومنظمة الصحة العالمية.
وقال "لم يحدث أبدا في تاريخ جنسنا البشري، وليس منذ انهيار برج بابل، أن الجنس البشري كان مهووساً بموضوع نقاش واحد".
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