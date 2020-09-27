وأشارت الوكالة إلى أن الارتفاع هذا يأتى على الرغم من فرض قيود العزل 7 أشهر، ما ألحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد الواهن أصلا.
وسجلت الأرجنتين معدل زيادة استمر لأسبوع بمتوسط 11 ألف إصابة جديدة يوميا، لتأتى بذلك بعد الهند والولايات المتحدة وفرنسا والبرازيل، وجميعها دول لديها تعداد سكانى أعلى منها بكثير، فيما بلغ معدل الوفيات اليومية متوسط 365 حالة خلال الأسبوع.
وأعلن مسؤولو الصحة أمس الجمعة عن تسجيل 691 ألفا و235 إصابة منذ مارس الماضي، بالإضافة إلى 15 ألفا و208 وفيات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرجنتين تدخل قائمة الدول الـ5 الأكثر تضررا بجائحة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.