الأرجنتين تدخل قائمة الدول الـ5 الأكثر تضررا بجائحة كورونا

وأشارت الوكالة إلى أن الارتفاع هذا يأتى على الرغم من فرض قيود العزل 7 أشهر، ما ألحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد الواهن أصلا.

وسجلت الأرجنتين معدل زيادة استمر لأسبوع بمتوسط 11 ألف إصابة جديدة يوميا، لتأتى بذلك بعد الهند والولايات المتحدة وفرنسا والبرازيل، وجميعها دول لديها تعداد سكانى أعلى منها بكثير، فيما بلغ معدل الوفيات اليومية متوسط 365 حالة خلال الأسبوع.

وأعلن مسؤولو الصحة أمس الجمعة عن تسجيل 691 ألفا و235 إصابة منذ مارس الماضي، بالإضافة إلى 15 ألفا و208 وفيات.