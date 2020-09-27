ريال مدريد يهزم بيتيس وحكم الفيديو يخطف الأنظار

فاز ريال مدريد 3-2 على ريال بيتيس في مباراة حافلة بالأحداث في أول انتصار لحامل اللقب في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم هذا الموسم بفضل ركلة جزاء متأخرة نفذها سيرجيو راموس وسط اعتراضات شديدة من أصحاب الأرض.

وأظهر قائد ريال راموس أعصابه الحديدية مجددا وسدد الركلة على طريقة بانينكا بعد مراجعة الفيديو لوجود لمسة يد على المدافع مارك بارترا الذي بدا أنه تعرض لدفعة من بورخا مايورال مهاجم ريال.

وفي وقت سابق بالشوط الثاني تعرض إيمرسون مدافع بيتيس لطرد مباشر لعرقلة لوكا يوفيتش بعد الاستعانة بنظام حكم الفيديو المساعد.

وتعادل ريال بهدف سجله إيمرسون بالخطأ وجاء تأكيد الهدف بعد تدخل حكم الفيديو لإثبات أن كريم بنزيمة لم يكن متسللا خلال بناء الهجمة.

ومنح فيدريكو بالبيردي لاعب وسط أوروجواي التقدم للبطل في الدقيقة 14 بتسديدة قريبة المدى بعد تمريرة بنزيمة على خط الملعب.

لكن بيتيس سجل هدفين متتاليين عبر عيسى ماندي وويليام كارفاليو ليتقدم 2-1 في الشوط الأول.

وبعد التعادل بدون أهداف أمام ريال سوسيداد في أول مباراة بالموسم غير مدرب زين الدين زيدان طريقته التقليدية 4-3-3 إلى 4-4-2 ومنح فرصة نادرة للمهاجم لوكا يوفيتش، المنضم مقابل 60 مليون يورو (69.78 مليون دولار) في الموسم الماضي، للمشاركة أساسيا بجوار بنزيمة.

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وساهم اللاعب الصربي بشكل ضئيل في الهجوم خلال اللقاء لكنه لعب دورا حاسما في الفوز بعد حصوله على مخالفة تسببت في طرد البرازيلي إيمرسون في الدقيقة 68.

وكانت مسيرة ريال نحو لقب الموسم الماضي مدعومة بقرارات تحكيمية لكن راموس لا يعتقد أن فريقه يتلقى معاملة مميزة.

وقال المدافع الذي سجل 11 هدفا في الموسم الماضي في أفضل رصيد بمسيرته "أحيانا يكون الحكام ضدنا وفي أحيان أخرى في صالحنا لكن لا اعتقد أن هناك أي تعمد على الإطلاق".

كما أكد راموس أن فريقه بحاجة لمزيد من الثبات.

وأضاف "كانت مباراة صعبة لكن هذا ما يجعل كرة القدم مميزة. لعبنا بشكل جيد في أول ربع ساعة ثم تركنا لهم الكرة وفريق مثل بيتيس يعرف كيف يتحكم في الكرة ويصنع الفرص دائما ويمكنه التسجيل".

وتابع "يجب أن نتعلم مما حدث اليوم لأن رد الفعل لن يكون هكذا دائما لكننا حققنا المطلوب اليوم وكان الشوط الثاني مثاليا".