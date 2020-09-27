اعتقال 10 أشخاص فى احتجاجات لندن ضد إجراءات الإغلاق

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم السبت أنها اعتقلت 10 أشخاص فى مظاهرة وسط لندن، حشدها محتجون على إجراءات العزل العام، فيما أصيب 4 شرطة فى المواجهات، بينهم اثنان نقلا إلى المستشفى، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".





وتجمع آلاف المتظاهرين اليوم السبت، وسط العاصمة لندن، رفضا لقوانين الإغلاق والتباعد المفروضة منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد. وانتقد المتظاهرون الحكومة لتطبيقها قواعد الإغلاق، دون موافقة البرلمان مطالبين بما سموه "عدم ترويج الخوف وتحريف الحقائق". وكانت الحكومة البريطانية فرضت فى وقت سابق حظر دخول الحانات والمطاعم فى جميع أنحاء البلاد إلى جانب قوانين أكثر حزما فى ارتداء الكمامات وزيادة الغرامات فى حالة عدم الامتثال إضافة إلى حظر معظم التجمعات لأكثر من 6 أشخاص.

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