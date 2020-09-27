أهتمت المملكة السعودية بتقديم الكثير من الخدمات التي من خلالها تستطيع توفير الوقت والمجهود لمواطنيها والوافدين، حيث أن الكثير من أصحاب المركبات يبحثون عن طرق للاستعلام عن مخالفاتهم المرورية وجاء ذلك يسير عبر منصة أبشر وما تقدمة من خلال موقعها، كمعرفة المخالفات المرورية برقم اللوحة أو برقم الهوية أو عن طريق الرقم الموحد للاستعلام عن مخالفات المرور، ومن ضمن خدمات أبشر القدرة علي معرفة قيمة الغرامة وطريقة سدادها، وقد قامت الحكومة السعودية بوضع القوانين المرورية التي من دورها تنظم الحركة المرورية في الشوارع، ومن هنا سعت وزارة الداخلية عبر منصة أبشر التابعة لها توفير كافة الخدمات من خلال شبكة الأنترنت، وذلك بهدف تقليل التجمعات في ظل ما تمر بها البلاد من خطر جائحة الكورونا والتشديد علي عدم الخروج من المنازل .

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية

هناك عدة خطوات يجب اتباعها من أجل الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر وذلك لكل من المواطنين والمقيمين في المملكة، وتكون الخطوات كما يلي :

أن يقوم المتقدم بتسجيل الدخول علي موقع أبشر . يجب النقر علي زر الاستعلامات الإلكترونية . علي المتقدم أن يختار خدمة الاستعلام عن المرور . عليك بالنقر علي أيقونة الاستعلام عن المخالفات المرورية الخاصة بالمركبة . قم بكتابة رقم الهوية الوطنية الخاص بك في الخانة المحددة لها . عليك بكتابة الرمز الخاص بك ثم قم بالضغط علي أيقونة البحث . سوف يظهر للمتقدم جميع المخالفات المرورية و الغرامات التي سجلت علي سيارته .

طريقة الاستعلام برقم اللوحة عبر أبشر

يمكن للاستعلام عن المخالفات المرورية عن طريق رقم اللوحة وذلك احد خدمات منصة أبشر التي تقدمها للمستعلمين دون الحاجة للخروج من المنزل، وتلك هي الخطوات :

أولا الاتجاه إلي منصة أبشر عبر شبكة الأنترنت .

قم بتسجيل الدخول الموقع وكتابة أسمك و الرقم المرور الخاص بك .

اضغط علي خدمة المرور ثم أنقر علي أيقونة استعلام .

يجب النقر علي زر الاستعلام عن الرخصة باستخدام رخصة المركبة .

سوف ينفتح لك صفحة عبرها قم بكتابة رقم اللوحة الخاص بسيارتك .

علي المستعلم كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح .

قم بالنقر علي أيقونة المخالفات المرورية .

سيظهر للمتقدم كافة المخالفات الخاصة بالسيارة كمان حدوثها وتاريخ تحرير الغرامة .

وفي النهاية نكون قد أوضحنا كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية ورقم اللوحة عبر منصة أبشر، وذلك لتوفير الوقت والمجهود للمستعلمين وتيسير عملية الاستعلام .