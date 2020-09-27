مقتل عسكريين وإرهابي شمالي لبنان.. والجيش يحقق

أعلن الجيش اللبناني، الأحد، أنه قتل إرهابيا ضمن مجموعة أطلقت النار على أحد مراكز الجيش شمالي لبنان مما أدى لمقتل عسكريين اثنين.
وقال الجيش اللبناني إن "إرهابيين يستقلون سيارة أقدموا على إطلاق النار باتجاه عناصر الحرس في أحد مراكز الجيش في محلة عرمان- المنية، وقد ردّ العناصر على مصدر النيران بالمثل".
وأضاف: "نتج عن ذلك استشهاد عسكريين اثنين بالإضافة إلى مقتل أحد الإرهابيين، وقد فرّ الإرهابيون الآخرون إلى جهة مجهولة"، بحسب ما ذكرت مراسلتنا.
وأوضح الجيش اللبناني أنه يتابع الموضوع لتوقيف الإرهابيين الفارين وكشف ملابسات الاعتداء، حسبما نقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
وهذه ليست المرة الأولى التي يعرض فيه الجيش اللبناني لهجمات إراهابية، ففي الرابع عشر من الشهر الجاري، أعلن الجيش اللبناني، مقتل 3 عسكريين وإصابة آخر، خلال عملية مداهمة لمنزل أحد الإرهابيين، في مدينة طرابلس، شمالي البلاد.
وقالت قيادة الجيش اللبناني، إن دورية من مديرية المخابرات تعرضت لإطلاق نار وهجوم بقنبلة، أثناء مداهمة منزل أحد الإرهابيين المطلوبين.
وأوضح الجيش أنه يواصل ملاحقة المعتدين.
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