هزة أرضية بقوة 6.2 درجة تضرب جنوب إفريقيا

وتم تحديد مركز الهزة التى وقعت على عمق 10 كم، عند التقاء دائرة العرض 48.0635 درجة جنوبا وخط الطول 31.6744 درجة شرقا. وأشار "مركز إدارة خطر الكوارث" بجنوب إفريقيا، إلى أن الهزة لم تلحق أضرارا بالبنى التحتية، كما لم يتم إصدار إخطار بحدوث تسونامى.

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