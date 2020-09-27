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إصابات كورونا فى كوريا الجنوبية تتخطى 23 ألفا

0 نشر
بسنت فاروق 2020-09-27 10:24 0 تبليغ

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وحسب طرق انتقال المرض، ظهرت 73 حالة نتيجة لانتقال العدوى محليا و22 حالة وافدة من القادمين من الخارج، ومن بين الـ95 حالة الجديدة، جاءت 22 حالة وافدة من الخارج، تم اكتشافها أثناء إجراءات الحجر الصحى فى المطارات والموانئ.

من جهة أخرى، بلغ إجمالى عدد الوفيات 401 حالة بزيادة حالتين جديدتين، ووصل معدل الوفيات جراء الإصابة بفيروس إلى 1.70%، بينما ارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 82 حالة ليصل إلى 21,248 حالة.

 

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سعد محمود

سعد محمود

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