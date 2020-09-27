إصابات كورونا فى كوريا الجنوبية تتخطى 23 ألفا

وحسب طرق انتقال المرض، ظهرت 73 حالة نتيجة لانتقال العدوى محليا و22 حالة وافدة من القادمين من الخارج، ومن بين الـ95 حالة الجديدة، جاءت 22 حالة وافدة من الخارج، تم اكتشافها أثناء إجراءات الحجر الصحى فى المطارات والموانئ.

من جهة أخرى، بلغ إجمالى عدد الوفيات 401 حالة بزيادة حالتين جديدتين، ووصل معدل الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 1.70%، بينما ارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 82 حالة ليصل إلى 21,248 حالة.