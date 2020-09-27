تطعيم أكثر من 3 آلاف شخص بلقاح كورونا فى موسكو

وقال سوبيانين - فى تصريح له نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إنه لم يعانى أحد من الذين تم تطعيمهم باللقاح من أية مشاكل صحية، مشيرا إلى أنه خضع لعملية التطعيم، ولم يحدث له أى مكروه، على الرغم من مرور عدة أشهر.
وبدأت فى موسكو عمليات الفحص الطبى للأشخاص الأوائل الراغبين فى التطعيم ضد فيروس كورونا، والذين تقدموا بطلبات للمشاركة فى اختبار اللقاح.
يشار إلى أن التطعيم مجانى ويجرى على مرحلتين. فى المرحلة الأولى، يتم حقن المكون الأول من اللقاح، وبعد 21 يوما يتم حقن المكون الثاني.
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