سجلت دول القارة الأفريقية قفزة فى إصابات فيروس كورونا، حيث وصل عدد الإصابات إلى 1,450,048 إصابة بـ فيروس كورونا من بينهم 35,299 حالة وفاة وتعافى 1,199,831 حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وكان مسؤول بمنظمة الصحة العالمية، قال إن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد قد يصل إلى مليونين قبل استخدام لقاح ناجح على نطاق واسع، كما إن العدد قد يصبح أكبر دون عمل منسق لكبح الوباء.
اقرأ أيضا: يوم تاريخي.. كل ما تريد معرفته عن اتفاق السلام السوداني والموقعين عليه
وقال مايك رايان مدير برنامج الطوارئ بالمنظمة : "إذا لم نفعل ذلك فإن الرقم الذي تتحدثون عنه (نحو مليوني حالة وفاة) لن يكون متصورا فحسب، بل للأسف سيكون مرجحا بقوة".
وتعتبر كل من جنوب إفريقيا والمغرب وإثيوبيا ونيجيريا من الدول الإفريقية الأكثر تضررا من حيث عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفريقيا تسجل 1,450,048 إصابة بـ فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.