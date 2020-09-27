أول رد روسي على اشتعال المعارك بين أرمينيا وأذربيجان

في أول رد فعل دولي على الاشتباك الحربي بين أرمينيا وأذربيجان، دعت الحكومة الروسية أرمينيا وأذربيجان إلى وقف النار في اقليم ناجورنو كاراباخ، ووقف القتال منعًا لاشتعال الأمور أكثر، وفق ما أوردت وسائل الإعلام المتفرقة.
وفي إقليم ناجورن كاراباخ، فقد تم إعلان الأحكام العرفية والتعبئة العسكرية الشاملة على خلفية الهجوم الأخير الذي شنه الجيش الأذربيجاني، والذي كان بالأساس رد على هجوم لأرمينيا.
وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، أن الجيش الأرميني بدأ عملية استفزاز واسعة النطاق في ساعات الصباح الأولى، عبر إطلاق النيران بالأسلحة الخفيفة والثقيلة ضد مواقع أذربيجانية عسكرية ومدنية.
من جانبه، أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أن أذربيجان المجاورة هاجمت مناطق مدنية في منطقة ناجورنو قرة باخ (كاراباخ).
وزادت حدة الاشتباكات الحدودية في الأشهر الأخيرة.
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