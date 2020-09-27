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الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى كل من كمبوديا وميانمار وكولومبيا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى كل من كمبوديا وميانمار وكولومبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسلت دولة الإمارات، طائرات مساعدات طبية عاجلة إلى كل من من كمبوديا وميانمار وكولومبيا وباخرة إماراتية تغادر إلى بيروت تحتوي على 2400 طن من مساعدات الإغاثة، كريمة أنت يا إمارات".

 

وكتب الأكاديمي والسياسي الإماراتي، عبد الخالق عبد الله، تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، أشاد فيها بجهود الإمارات الإنسانية والخيرية حول العالم.

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وكانت دولة الإمارات، تواصل إغاثة كافة الدول التي تشهد كوارث إنسانية، وخاصة الدول النامية والفقيرة والمحتاج.

 

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سعد محمود

سعد محمود

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