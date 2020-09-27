الجزائر.. إنقاذ المئات من المهاجرين غير الشرعيين

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، السبت، أن وحدات حرس السواحل، قد تمكنت خلال الفترة الواقعة بين 20 و25 سبتمبر الجاري، من اعتراض وإنقاذ 755 شخصا حاولوا الإبحار بطريقة غير شرعية.

ووفق بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني، فإن عمليات الإنقاذ كانت "متفرقة بالمياه الإقليمية الوطنية"، وقد "تمّ انتشال ثلاث جثث لمهاجريين غير شرعيين غرقوا بعد انقلاب قواربهم".

وأضاف البيان أنه "مواصلة للجهود المبذولة من طرف قواتنا البحرية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، تمكنت وحدات حرس السواحل من اعتراض وإنقاذ 755 شخص حاولوا الإبحار بطريقة غير شرعية ليتم التكفل بهم من طرف المصالح المختصة للقوات البحرية"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

وبحسب الوزارة فإن العمليات التي نفذتها زوارق البحث والإنقاذ جاءت في كل من الواجهة البحرية الوسطى والغربية والشرقية، مشددة على أنها "تعكس الجهود التي تبذلها قواتنا البحرية في إطار تنفيذ مختلف مهامها في عرض البحر، لاسيما الإنسانية منها، والحفاظ على سلامة المواطنين".