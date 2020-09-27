موسكو تدعو أرمينيا وأذربيجان إلى وقف النار في ناغورنى قره باغ

ووفقًا لشبكة "روسيا اليوم"، قال السيناتور الروسى فلاديمير جباروف، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسى، إنه يجب على أطراف النزاع فى قره باغ، وقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وشدد البرلمانى الروسى على أنه لا يجوز حل أى نزاع من النزاعات فى ساحة المعركة، قائلاً إنه "من الضرورى نقل كل شىء إلى طاولة المفاوضات.. يجب وقف النار".

ونوه جباروف إلى أن مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، موجودة لحل النزاع فى منطقة قره باغ.

وكان رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشنيان، أعلن فى وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، أن الجانب الأذربيجانى شن هجوما على منطقة قره باغ، فيما قالت باكو إن أراضيها تعرضت لقصف على خط التماس.

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وصرح متحدث باسم رئيس جمهورية قره باغ غير المعترف بها بأن عاصمة الإقليم ستيباناكيرت تعرضت للقصف من قبل القوات الأذرية.

وقالت وزارة الدفاع الأرمنية، إن قواتها أسقطت مروحيتين وثلاث طائرات مسيرة، ودمرت 3 دبابات تابعة لجيش أذربيجان.

بينما قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، إن أرمينيا شنت قصفا مكثفا لمواقع الجيش الأذربيجانى والبلدات الواقعة قرب خط التماس، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين.