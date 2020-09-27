المخابرات الألمانية ترصد 350 متطرفا داخل الأجهزة الأمنية

ووفقًا للتقرير المصنف سريًا، فقد رصدت المخابرات الداخلية فى ألمانيا نحو 350 شخصًا ينتمون لليمين المتطرف فى أجهزة الأمن فى الفترة بين يناير 2017، ومارس 2020.

وأشارت صحيفة "دى فيلت" الألمانية، اليوم الأحد، إلى أن التقرير يصدر لأول مرة هذا العام بسبب تنامى خطر اليمين المتطرف فى البلاد، موضحة أن هيئة حماية الدستور طلبت من المخابرات العسكرية والشرطة الجنائية وأفرع الشرطة فى ولايات البلاد الـ16، طالبت بفحص 300 ألف موظف أمنى فى البلاد، ورصد التوجهات اليمينية المتطرفة فيما بينهم.

وبعدها، جمعت هيئة حماية الدستور كل تقارير هذه الأجهزة، وأعدت تقريرها الشامل عن وضع اليمين المتطرف فى أجهزة الأمن، ورفعته لاحقًا إلى وزير الداخلية هورست زيهوفر لوضع خطة لمواجهة النفوذ المتزايد لليمين المتطرف فى أجهزة الأمن.

ويشير التقرير إلى أن ولاية هيسن بوسط البلاد حازت على النسبة الأكبر من حالات الانتماء لليمين المتطرف فى الأجهزة الأمنية، مقارنة بباقى الولايات.

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وفى الأشهر القليلة الماضية، تسبب اكتشاف خلايا لليمين المتطرف فى الأجهزة الأمنية فى إثارة ضجة كبيرة. ومؤخرا كشفت سلطات الأمن مجموعة يمينية متطرفة داخل الشرطة فى شمال الراين وستفاليا، غربى البلاد.

يذكر أن وزيرة الدفاع الألمانية أنجريت كرامب كارنباور قررت قبل يومين إقالة رئيس المخابرات العسكرية "إم أيه دى" كريستوف جرام، بسبب اكتشاف حالات انتماء لليمين المتطرف فى الجيش بشكل متكرر.

كما حذر السياسى الألمانى البارز، ورئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحى "يمين وسط" السابق، فريدرش مارتس، من أن العديد من جنود الجيش وعناصر الشرطة يؤيدون حزب البديل لأجل ألمانيا "يمين متطرف".