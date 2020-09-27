الهند تقترب من 6 ملايين إصابة كورونا و94 ألف وفاة

ووفقًا لشبكة "إن دى تى فى"، ارتفع إجمالى الإصابات بفيروس كورونا فى الهند ليقترب من 6 ملايين إصابة مؤكدة، كما أفادت بيانات وزارة الصحة بتسجيل 1124 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجى خلال الـ24 ساعة الماضية، ليتجاوز إجمالى الوفيات فى الهند 94 ألفاً.
وبحسب البيانات الرسمية، وصل عدد المتعافين من الإصابة بكورونا إلى نحو 4.94 مليون حالة، بينما لا تزال هناك 956 ألف حالة نشطة.
وتحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم بعد الولايات المتحدة، كما تحتل المرتبة الثالثة من حيث أعداد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.
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