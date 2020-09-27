معهد بريطانى يطالب جونسون بإلغاء اتفاقية بريكست

وكانت حكومة جونسون قد سعت هذا الشهر إلى إقرار قوانين يمكن أن تلغى أجزاء من معاهدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست"، التى وقعتها فى يناير الماضى، وذلك على الرغم من تحذير بروكسل من أن القيام بذلك من شأنه أن يدمر علاقتهما فى المستقبل.
ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال مركز سياسة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، إن "هذا ليس كافيًا لأن اتفاقية الانسحاب تسمح لبروكسل باستمرار تأثيرها بشأن قضايا مثل القانون ومساعدة الدولة فى بريطانيا".
ويقول المركز إنه من أجل تعزيز النفوذ البريطانى يجب على الحكومة التهديد أيضًا، بفرض شروط عقابية على شركات منطقة اليورو التى ترغب فى زيادة رأس المال للاستثمار فى لندن.
وأعرب جون لونجورث، المدير العام للمركز، عن أمله "بأن يكون تقرير المركز بمثابة دعوة لإيقاظ الوزراء مع عقد المفاوضين محادثات حول العلاقات فى المستقبل خلال الأشهر الأخيرة، قبل انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست فى 31 ديسمبر المقبل، وخروج بريطانيا بشكل كامل من الاتحاد الأوروبى".
ومن المرجح أن يؤدى نشر التقرير إلى زيادة الضغط على حكومة جونسون، حتى لا تتراجع عن موقفها المتشدد الذى اتخذته فى المحادثات، ويدعم المركز العديد من النواب الرئيسيين من عدة أحزاب سياسية فى بريطانيا.
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